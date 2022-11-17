Суд стягнув із власника судна Stavanger 65 мільйонів гривень за скид 8 тонн пальмової олії у порту «Південний»
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Єгор Фірсов
Суд стягнув 65 мільйонів гривень з компанії-власника судна Stavanger, яке у 2020 році в порту «Південний» скинуло в море 8 тонн пальмової олії.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Кошти стягнули з судновласника за заподіяну екологічну шкоду, яку українська сторона оцінювала у 65,2 мільйона гривень. Прокурори довели в суді, що неконтрольований скид олії в море порушив вимоги Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню із суден від 1973 року.
Наразі до держбюджету з відповідача стягнули 36,5 мільйона гривень. Стягується друга частина коштів.
- На початку травня 2020 року в порту «Південний» в Одеській області судно Stavanger під прапором Тувалу розлило у воду понад 8 тонн пальмової олії. Прокуратура звернулась до суду з позовом про відшкодування збитків у сумі 65,2 мільйона гривень. Там зʼясували, що пальмова олія забруднила внутрішні води України.
- У червні того ж року новопризначений голова Держекологічної інспекції відпустив Stavanger.