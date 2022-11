Blizzard може піти з Китаю. З 2023 року ігри World of Warcraft, Overwatch та StarCraft будуть недоступні китайським гравцям

Новини

Американський розробник та видавець комп’ютерних ігор Blizzard Entertainment тимчасово припиняє роботу більшості своїх ігрових сервісів у Китаї, оскільки не зміг домовитися про продовження ліцензії з китайським партнером NetEase, з яким співпрацював із 2008 року.

Про це йдеться в заяві Blizzard.

З 23 січня 2023 року в Китаї стануть недоступні ігри World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, серію StarCraft, Diablo III та Heroes of the Storm.

Водночас у Blizzard підтвердили, що спільна розробка та випуск гри Diablo Immortal підпадають під інші домовленості, тому гра підтримуватиметься китайською студією і аудиторія регіону матиме до неї доступ.

При цьому президент Blizzard Entertainment Майк Ібарра заявив, що компанія все ще розглядає альтернативні варіанти розробки та випуску ігор у Китаї.

Blizzard посідає вагоме місце в кіберспорті, у якому китайські команди лідирують.