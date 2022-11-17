Канада виділить Україні черговий пакет військової допомоги на $34 мільйони
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Prayitno / Flickr
У Канаді вирішили надати Україні черговий пакет військової допомоги. Його загальна сума становитиме $34 мільйони.
Про це пише пресслужба Міноборони Канади.
Там підкреслили, що виділяють допомогу, про яку просить українська влада. Зокрема, $5 мільйонів піде на надання супутникових знімків, $18 мільйонів — на додаткові камери для безпілотників та $10 мільйонів на зимове спорядження.
«Камери та супутникові знімки критично важливі для ведення спостереження, розвідки й збору даних. Нова допомога поповнить вже надану — супутникові знімки вартістю $17,38 млн доларів та 62 камери для дронів», — зазначають у відомстві.
Для допомоги українській армії зимовою військовою формою та спорядженням — яких Оттава пообіцяла загалом до пів мільйона одиниць — підписані контракти з 11 канадськими компаніями.
- У жовтні премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Оттава випустить державні облігації на підтримку України. Термін «Облігацій Суверенітету України» (Ukraine Sovereignty Bonds) становитиме пʼять років. Їх запропонують інвесторам через канадські банки. Гроші спрямують безпосередньо в Україну через Міжнародний валютний фонд.