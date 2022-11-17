Канада виділить Україні черговий пакет військової допомоги на $34 мільйони

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Prayitno / Flickr

У Канаді вирішили надати Україні черговий пакет військової допомоги. Його загальна сума становитиме $34 мільйони.

Про це пише пресслужба Міноборони Канади.

Там підкреслили, що виділяють допомогу, про яку просить українська влада. Зокрема, $5 мільйонів піде на надання супутникових знімків, $18 мільйонів — на додаткові камери для безпілотників та $10 мільйонів на зимове спорядження.

«Камери та супутникові знімки критично важливі для ведення спостереження, розвідки й збору даних. Нова допомога поповнить вже надану — супутникові знімки вартістю $17,38 млн доларів та 62 камери для дронів», — зазначають у відомстві.

Для допомоги українській армії зимовою військовою формою та спорядженням — яких Оттава пообіцяла загалом до пів мільйона одиниць — підписані контракти з 11 канадськими компаніями.