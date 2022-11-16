Україна наступного тижня отримає €2,5 мільярда допомоги ЄС

Новини

Pixabay

Україна наступного тижня отримає транш у €2,5 мільярда з пакета макрофінансової допомоги ЄС у €9 мільярдів на поточний рік.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми вже виплатили €3 мільярди. Ще €2,5 мільярда будуть наступного тижня і ще €0,5 мільярда — у грудні», — сказав Домбровскіс.

Ще €3 мільярди, передбачені програмою макрофінансової допомоги на поточний рік, будуть включені до пакета кредитної допомоги Україні на €18 мільярдів наступного року. «Стосовно решти €3 мільярдів рішення цього року ухвалювали на разовій основі, відповідно, потік фінансування не був цілком передбачуваним. Тому в якомусь сенсі вони були враховані в нашій пропозиції на €18 мільярдів», — уточнив Домбровскіс.