Києву в четвер прогнозують перший сніг — киян закликають бути обережними

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«Бабель»

У четвер, 17 листопада, у Києві очікується перший сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, з півночі Європи поширюється холодне повітря. Тому 17—18 листопада в Київській області очікуються дощі з переходом у сніг. Прогнозується сніговий покрив заввишки 3—8 см.

Також прогнозують місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15—18 м/с; на дорогах очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Температура повітря опуститься до -2 °C.

У звʼязку з цим снігоприбиральна техніка «Київавтодору» розпочала цілодобове чергування у столиці. Щоб уникнути травм, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.