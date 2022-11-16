Окупанти замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області. Її довелося підірвати

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Перед відступом із Херсону російські військові замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області — її довелося підірвати.

Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Російські окупанти замаскували вибухівку у приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо», — розповів Клименко.

Клименко додав, що загалом поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 гектарів звільнених територій Херсонщини. Сапери вилучили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.