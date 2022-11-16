Війська росії обстріляли Купʼянськ під час ексгумації тіл. Є жертви

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Війська росії сьогодні, 16 листопада, обстріляли місто Куп’янськ (Харківська область), коли там ексгумували тіло загиблої жительки.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, один із російських снарядів вибухнув на території домоволодіння, унаслідок чого загинула 76-річна власниця будинку — їй відірвало голову. Один правоохоронець дістав осколкові поранення.

Прокуратура розслідує порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК).