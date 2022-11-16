«Схеми»: Суд заарештував акції пʼяти обленерго, які контролює російська злочинна група

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Печерський районний суд Києва наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергоінфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго».

Про це повідомляють розслідувачі проєкту «Схеми», у розпорядженні яких є копія рішення суду, ухваленого 11 листопада 2022 року.

Загалом суд арештував 99,9% акцій «Херсонобленерго», 72,9% акцій «Кіровоградобленерго», 95,5% акцій «Житомиробленерго», 93,2% акцій «Рівнеобленерго» та 96,8% акцій «Чернівціобленерго». ЗМІ писали, що вказані обленерго входять у групу VS Energy, яку контролюють депутат держдуми росії Олександр Бабаков, президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер і Михайло Воєводін — так званий злодій в законі на прізвисько «Міша Лужнецький».

Слідчі Державного бюро розслідувань називають цю группу злочинною організацією «Лужники». Вони розслідують привласнення майна та посягання на території України групою VS Energy. Досудове розслідування встановило, що починаючи з 2001 року і до сьогодні в Україні діє злочинна організація, яку представляють Гінер, Бабаков і Воєводін.

Згідно з матеріалами слідства, Бабаков, будучи депутатом путінської партії «Единая россия», впливав на вище керівництво України з 2001 по 2014 рік і лобіював інтереси злочинної групи для привласнення активів. Гінер фінансував групу, а Воєводін організовував «силовий супровід процесів заволодіння активами».

За даними слідства, у період 2017—2022 років підконтрольні VS Energy обленерго «за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 мільярда гривень на підприємства групи, після чого частину коштів легалізували шляхом придбання рухомого та нерухомого майна».

У матеріалах суду йдеться, що організатори злочинної групи та дотичні до них особи підривали суверенітет України та її обороноздатність, а також всіляко сприяли окупації українських територій.