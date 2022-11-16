Львівській області потрібен рік, щоб відновити роботу енергооб’єктів після російських атак

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Львівській області потрібен рік, щоб відновити довоєнний режим роботи енергообʼєктів, які постраждали від російських атак.

Про це глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив 16 листопада.

Так, за його словами, наслідки ракетних ударів, які сталися 15 листопада, гірші, ніж наслідки жовтневих атак, адже два з трьох ударів, які зафіксували вчора, це повторні удари. Усі три обʼєкти зазнали критичних ушкоджень. Щоб повністю відновити роботу енергообʼєктів області до довоєнних показників, треба 8—12 місяців.

Станом на вечір 16 листопада Львівська область заживлена на 95%. Зараз одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів області. В області запровадили графіки погодинних і аварійних відключень.