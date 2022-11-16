Острівна держава Тувалу хоче створити власну цифрову копію на випадок повного затоплення

Новини

Getty Images

Влада острівної держави Тувалу планує створити цифрову версію країни через загрозу повного затоплення.

Про це пише Reuters.

На кліматичному саміті COP27 голова МЗС Тувалу Саймон Кофе заявив, що час шукати альтернативні рішення для виживання його країни. Тому Тувалу стане першою оцифрованою державою в метавсесвіті.

«Наша земля, наш океан, наша культура є найціннішими надбаннями нашого народу, і щоб захистити їх від шкоди, незалежно від того, що відбувається у фізичному світі, ми перемістимо їх у хмарне сховище», — сказав він.

«Ідея полягає в тому, щоб продовжувати функціонувати як держава, а також зберегти нашу культуру, наші знання, нашу історію у цифровому просторі», — додав Кофе у коментарі Reuters.

Міністр також висловив надію, що створення цифрової копії дозволить Тувалу продовжувати функціонувати як держава, навіть якщо вона повністю затоне.