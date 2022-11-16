Німеччина передала Україні ще боєприпасів для систем MARS II і три тягачі для танків

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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Крім цього, німці передали три тягачі танків М1070 Oshkosh, 17 прикордонних машин і запчастини до великокаліберного кулемету М2.

Також Україна отримала 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 116 мобільних систем опалення, один навантажувач і засоби боротьби з дронами.