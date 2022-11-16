Білий дім запевняє Київ у своїй надійності та репортаж із фронту на Харківщині. Провідні видання світу про війну 15 листопада

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«Бабель»

Білий дім робить усе можливе, щоб запевнити українців у беззастережній підтримці США та в тому, що ніхто не примушує Київ до переговорів з рф. Про це пише Politico, а головною підставою для такої поведінки США стали заяви керівника Об’єднаного комітету начальників штабів американської армії Марка Міллі про те, що прийдешні холодні місяці ― вдалий час для переговорів Києва з москвою, адже саме дипломатичним шляхом, на його думку, можна завершити цю війну. Слова військового керівника розійшлись світом ― і в американській владі захвилювались, що вони можуть послабити позицію США та союзників України у критичний момент війни, коли ЗСУ активно наступають. Деякі американські чиновники запевнили Київ офіційно та неофіційно, що Вашингтон продовжить надавати Україні достатньо зброї, зокрема для наступного активного контрнаступу, навіть якщо він почнеться просто зараз. У понеділок відбулась розмова Міллі із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де про ймовірне дипломатичне врегулювання не йшлося. За словами знайомих із перебігом цієї розмови чиновників, Залужний про заяви Міллі теж не згадував. Також американці оперативно розповіли українським партнерам про зміст розмови голови ЦРУ з керівником російських спецслужб у Туреччині ― раніше, аніж з’явилось офіційне комюніке ― і акцентували на тому, що про переговори там теж не йшлося. Серед американських військових експертів поширена думка, що Україні не варто зупинятись. Так, зима може сповільнити бойові дії, але не зупинить їх ― ЗСУ зможуть і далі тиснути на погано оснащені російські підрозділи, упевнений колишній командир військ США у Європі Бен Ходжес. Він переконаний, що до січня українські війська можуть розпочати наступ на Крим, а до наступного літа вигнати окупантів зі всієї своєї території. «Люди мають усвідомити, що Україна переможе росію саме на полі бою, як у старі часи. Ініціатива ― у руках ЗСУ, їхня перевага значна, ― каже він. ― Тому треба витискати педаль газу до кінця».

Матеріал про частину Харківщини, досі окупованому росіянами, вийшов на Radio Liberty. А точніше ― про те, як там зараз воюють росіяни. Екіпаж українського танка вражений кількістю «гарматного м’яса», яке зараз не шкодують російські війська, покладаючись на великий потік мобілізованих. Вони швидко гинуть ― і так само швидко їх замінюють новими «мобіками». «Ці люди не те що не підготовлені ― здається, вони взагалі не розуміють, куди потрапили, ― каже український солдат Василь. ― А в керівництва немає ані цілі, ані вміння цих людей берегти. Їх можуть закинути в якусь голу лісосмугу та тримати там стільки, скільки можуть». Без достатньої кількості боєприпасів чи харчів. Попри нехтування численною піхотою росіяни все ж відступають, кажуть українські бійці. «Якось ми натрапили на їхню колону техніки, вони почали тікати. І тієї ж миті наш навідник без погодження з керівництвом відкрив по них вогонь, ― каже танкіст ЗСУ Віктор. ― Чесно скажу, мені сподобалось, як вони тікають. Їм тут нічого робити».

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