«Укренерго»: Енергосистема України залишається керованою, енергетики відновлюють електропостачання
- Автор:
- Олег Панфілович
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Енергосистема України, попринаймасштабніший від початку війни обстріл, зберігає керованість, а енергетики роблять усе можливе, щоб відновити енергопостачання.
Про це у Facebook повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Ситуація серйозна, найбільш серйозна за всю історію, але ми зберігаємо управління системою. Ворог знову вразив українську енергомережу — під вогнем опинилися обʼєкти по всій країні. Від початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу близько ста ракет, кожна з яких летіла з метою занурити Україну в темряву», — написав Кудрицький.
При цьому він зазначив, що головне завдання «Укренерго» наразі — зберегти керованість енергосистеми. Водночас Кудрицький звернув увагу, що ворог атакував під час початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче впоратися з навантаженням. Проте, за його словами, енергетики вже працюють над тим, щоб забезпечити енергопостачання, і саме для цього застосовують аварійні відключення.
Водночас Кудрицький закликав набирати запаси води, заряджати акумулятори та мобільні телефони. «Це дасть нам час робити свою роботу: задіяти резервні схеми постачання, тримати баланс в енергомережі», — пояснив він.
- Під час атаки у вівторок росіяни пошкодили 15 обʼєктів енергетичної інфраструктури. Також окупанти влучили у дві житлові багатоповерхівки в Києві. Через критичну ситуацію «Укренерго» вводить екстрені відключення світла по всій Україні.