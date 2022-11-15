У Нідерландах із січня заборонять звеселяючий газ

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Уряд Нідерландів із січня заборонить використання закису азоту, широко відомого як «звеселяючий газ», через занепокоєння щодо ризиків для здоров’я молодих людей, які його вживають.

Про це повідомляє BBC.

Попри заборону, цей газ можна буде використовувати в медичних цілях і в харчовій промисловості.

Уряд також сподівається, що заборона зменшить кількість дорожньо-транспортних пригод за участю людей, які перебувають під впливом цього газу. За останні три роки ця речовина стала причиною 1 800 аварій у Нідерландах.

Зазначається, що цей газ, що є легальною наркоречовиною, останніми роками набув популярності серед відвідувачів клубів і фестивалів. Газ продається здебільшого в невеликих металевих каністрах, ним наповнюють повітряні кульки, звідки його можна споживати.

За даними Інституту Trimbos, понад 37% нідерландців-тусовників регулярно вживають звеселяючий газ. Але в лікарів існують серйозні занепокоєння щодо його впливу на мозок і реакцію організму. Інтенсивне регулярне вживання цього газу може призвести й до дефіциту вітамінів, що може спричинити постійне пошкодження нервів і тривалий параліч.