Німецьку військову техніку для України ремонтуватимуть у Словаччині. Там створять центр техобслуговування

Новини

Wikimedia

Німеччина створить центр технічного обслуговування у Словаччині для обслуговування та ремонту військової техніки та озброєння, яке вона передала Україні.

Про це на зустрічі голів оборонних відомств ЄС у Брюсселі повідомила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

«Ми досягли домовленостей, і робота може початися негайно, щоб усе обладнання, яке було поставлено [Києву], можна було відремонтувати після виходу з бою», — сказала вона журналістам.

Центр ремонтуватиме легке озброєння, артилерійські системи Panzerhaubitze 2000, РСЗВ тощо.

Наразі частину українських Panzerhaubitze 2000 ремонтують у Литві.