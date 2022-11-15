Microsoft випустила «потворний різдвяний светр». На ньому зображений Clippy — помічник Word
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Microsoft
Компанія Microsoft випустила цьогорічну версію «потворного різдвяного светра».
Про це повідомляє Gizmodo.
Головним героєм цього року став Clippy — анімований помічник MC Word.
Светр Clippy Edition уже доступний у магазині Xbox Gear Shop у шести різних розмірах за ціною $75.
- У 2017 році компанія Microsoft вперше створила власний «потворний різдвяний светр». У 2018 році він був оформлений в стилі Windows 95.