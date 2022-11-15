Microsoft випустила «потворний різдвяний светр». На ньому зображений Clippy — помічник Word

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Компанія Microsoft випустила цьогорічну версію «потворного різдвяного светра».

Про це повідомляє Gizmodo.

Головним героєм цього року став Clippy — анімований помічник MC Word.

Светр Clippy Edition уже доступний у магазині Xbox Gear Shop у шести різних розмірах за ціною $75.