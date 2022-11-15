В Україні через ракетні удари затримується низка потягів

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Щонайменше чотири пасажирські потяги затримуються через ракетну атаку росії на інфраструктуру України.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються такі рейси:

на 30 хвилин потяг № 42 Трускавець — Дніпро;

на 20 хвилин потяг № 31/32 Запоріжжя — Перемишль;

на 30 хвилин потяг № 88 Ковель — Запоріжжя;

на 30 хвилин потяг № 17 Харків — Ужгород;

Потяг № 711 Краматорськ — Київ вирушив з резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.

Інші 23 рейси курсують за графіком. Пасажири, які прибувають на станції після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитися на ніч на вокзалах.

Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси № 715 Київ — Перемишль, № 750 Ужгород — Київ, безпересадкові вагони Відень — Київ, № 772 Хмельницький — Київ, № 86 Львів — Запоріжжя, № 55 Київ — Рахів.