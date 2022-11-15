Ситуація критична. «Укренерго» вводить екстрені відключення світла по всій Україні

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Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК «Укренерго» енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні, зокрема й у столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

У столиці без світла, попередньо, щонайменше половина клієнтів.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що ситуація критична.

«Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. У столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. «Укренерго» вимушена розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні», — зазначив він.