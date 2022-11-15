У Нью-Йорку на аукціоні за рекордні понад $50 мільйонів продали картину Піта Мондріана

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У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's продали картину нідерландського художника-абстракціоніста Піта Мондріана за $51 мільйон, що є рекордом для його робіт.

Про це повідомляє BBC.

Ідеться про картину «Композиція № 11», що є взірцем фірмового стилю художника, який відомий своїми абстрактними, геометричними та барвистими сітчастими малюнками. Востаннє цей твір продавали у 1983 році за $2,15 мільйона, що сьогодні еквівалентно $6,4 мільйона.

Глава відділу імпресіоністів і сучасного мистецтва Sotheby's назвав цю покупку «подією, що відбувається раз у покоління». Придбав картину неназваний колекціонер з Азії.

Піт Мондріан переїхав у Париж у1912 році, він надихався ранніми роботами Пабло Пікассо та Джорджа Брака, які теж створювали абстрактні твори. Унікальний дизайн Мондріана сприяв піднесенню абстрактного мистецтва у 1940-х і 1950-х роках та втілює стиль мистецтва того часу. Творчість художника вплинула не тільки на світ мистецтва, але й загалом на дизайн, архітектуру та моду.