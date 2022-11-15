Війська росії атакували енергообʼєкти України. Під ударом — Київ, Львів, Харків, Рівне, Житомир і Хмельниччина

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Lukas Bato / Unsplash

Росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва, Львова, Харкова, Рівного, Житомира та Хмельниччини.

Про це повідомили очільники військових адміністрацій.

У Харкові від ракетного удару постраждав обʼєкт критичної інфраструктури, повідомив мер міста. У місці проблеми з електропостачанням. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждала енергетична інфраструктура Чугуївського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Ворог також поцілив у енергообʼєкт на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів.

У Рівному удару зазнав обʼєкт критичної інфраструктури, частина міста без електроенергії, повідомив міський голова Третяк.

У Хмельницькій області два «прильоти». Відсутнє електропостачання в частині Хмельницького.

У Житомирі через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі теж немає світла, повідомив міський голова Сухомлин, передає «Суспільне».

У Кропивницькому районі Кіровоградської області — 2 «прильоти» в обʼєкти енергетичної інфраструктури, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.