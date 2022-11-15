Google заплатить $391,5 млн за відстеження місцезнаходження користувачів

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Компанія Google погодилася заплатити $391,5 мільйона, щоб врегулювати претензії 40 штатів США, повʼязані з відстеженням місцезнаходження користувачів.

Про це пише Associated Press.

Розслідування спровокувала публікація Associated Press 2018 року. Тоді журналісти виявили, що Google продовжувала відстежувати дані про місцезнаходження людей навіть після того, як вони вимкнули цю функцію.

Генеральні прокурори назвали угоду історичною перемогою для споживачів і найбільшою міжштатною угодою в історії США щодо конфіденційності.

«Дані про місцезнаходження є одними з найбільш конфіденційних і цінних особистих даних, які Google збирає, і є багато причин, чому споживач може відмовитися від відстеження», — заявив генеральний прокурор Коннектикуту Вільям Тонг.

На пресконференції він закликав користувачів «провести невелику особисту інвентаризацію» своїх онлайн-налаштувань і за потреби вимкнути їх.

«Не буде перебільшенням сказати, що ми живемо в економіці спостереження. Зрозумійте, що за вами стежать кожну хвилину кожного дня, де ви знаходитесь», — зазначив Тонг.

Своєю чергою, Google заявила, що вирішила проблеми із відстеженням місцезнаходження кілька років тому.

«Відповідно до вдосконалень, які ми внесли за останні роки, ми завершили це розслідування. Воно ґрунтувалося на застарілих підходах до продуктів, які ми змінили кілька років тому», — сказав речник компанії Хосе Кастанеда.

Прокурори заявили, що Google вводила користувачів в оману щодо своєї практики відстеження місцезнаходження принаймні з 2014 року, порушуючи закони штату про захист прав споживачів.

У результаті Google погодилася зробити цю практику більш прозорою. Зокрема, показувати більше інформації для контролю даних, які збирає Google.

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