У Молдові зламали Telegram-акаунти президента та інших високопосадовців. У цьому підозрюють росію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images
У Молдові зламали Telegram-акаунти президента Майї Санду та інших високопосадовців. Молдовські спецслужби підозрюють у цьому росію.
Про це заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяца, пише Pro TV.
10 листопада невідомі хакери зламали офіційні офіційні Telegram-канали Майї Санду та віцепремʼєра Андрея Спину. Там зʼявилися повідомлення про те, що у Молдові головними корупціонерами є буцімто ті, хто з ними має боротися, а правда — «в прокуратурі і Міністерстві юстиції».
Згодом в інтернеті опублікували фрагменти нібито листування міністра юстиції Молдови Сергія Литвиненка й радника Санду Доріна Речана. У спецслужбах вважають це скоординованою акцією, спрямованою проти влади та на дестабілізацію країни.
«Це було зроблено у підозріло вдало обраний день, коли уряд схвалив і направив до Конституційного суду досить важливий запит — перевірку конституційності цієї партії [«Шор»]», — пояснив він.
Наразі основними підозрюваними є спецслужби росії.
- Останні місяці в молдовській столиці постійно проводять антиурядові акції протесту. Їхнім організатором виступає популістська партія «Шор», лідер якої Ілан Шор перебуває за кордоном, оскільки в Молдові його засудили за виведення мільярда доларів із банківської системи країни.
- 26 жовтня США запровадили нові санкції за «корупцію та спроби впливу кремля на внутрішні справи в Молдові». Обмеження наклали на молдовських бізнесменів, політиків, а також на сина члена радбезу росії Ігоря Чайку.