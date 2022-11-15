У Молдові зламали Telegram-акаунти президента та інших високопосадовців. У цьому підозрюють росію

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Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images

У Молдові зламали Telegram-акаунти президента Майї Санду та інших високопосадовців. Молдовські спецслужби підозрюють у цьому росію.

Про це заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяца, пише Pro TV.

10 листопада невідомі хакери зламали офіційні офіційні Telegram-канали Майї Санду та віцепремʼєра Андрея Спину. Там зʼявилися повідомлення про те, що у Молдові головними корупціонерами є буцімто ті, хто з ними має боротися, а правда — «в прокуратурі і Міністерстві юстиції».

Згодом в інтернеті опублікували фрагменти нібито листування міністра юстиції Молдови Сергія Литвиненка й радника Санду Доріна Речана. У спецслужбах вважають це скоординованою акцією, спрямованою проти влади та на дестабілізацію країни.

«Це було зроблено у підозріло вдало обраний день, коли уряд схвалив і направив до Конституційного суду досить важливий запит — перевірку конституційності цієї партії [«Шор»]», — пояснив він.

Наразі основними підозрюваними є спецслужби росії.