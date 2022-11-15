CNN: США можуть надати Україні багатоцільові безпілотники Grey Eagle, але в особливій модифікації

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США можуть передати Україні багатоцільовий безпілотник Grey Eagle, але в особливій модифікації. Американський оборонно-промисловий комплекс розглядає варіанти, як витягти з дрона занадто чутливі технології.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Українська сторона давно просить США передати багатоцільові безпілотники Grey Eagle MQ-1C, оснащені ракетами Hellire. Один дрон може нести чотири такі ракети і летіти на висоті понад 8 км майже 30 годин. У Вашингтоні неодноразово відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне обладнання, яке у разі потрапляння до рф може становити загрозу для безпеки США.

Наразі США розмірковують над способами вилучення найбільш чутливих технологій, щоб передача Grey Eagle не несла додаткових ризиків.

«Існують конкретні та дуже технічні налаштування та обмеження, які можуть бути застосовані до них, що може зробити це можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу та є досить складними», — зазначило джерело видання.

MQ-1C Grey Eagle — американський багатоцільовий безпілотник, який може розвивати швидкість понад 300 км/год та літати на висоті понад 8 км. Він може перебувати у повітрі майже 30 годин. Окрім розвідки дрон несе також і ракети Hellfire. Це американські ракети класу «повітря — земля» з дальністю польоту до 11 км.