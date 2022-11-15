Зеленський на саміті G20 назвав умови миру з росією

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Президент Володимир Зеленський закликав країни G20 виключити росію зі свого складу через її вторгнення в Україну. Він також розповів, за яких умов Україна погодиться на мир із рф.

Про це він заявив під час виступу на саміті G20, пише The Guardian.

Зеленський зазначив, що росія має поважати територіальну цілісність України, вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.

Також він закликав міжнародну спільноту «зацементувати ключові елементи післявоєнної архітектури безпеки», які унеможливлять повторну російську агресію.

«Після здійснення всіх антивоєнних заходів документ, який підтверджує закінчення війни, має бути підписаний сторонами», — пояснив Зеленський.

У своєму зверненні він зазначав, що звертається до G19, а не до G20, натякаючи на те, що організація має виключити росію зі свого складу. Зеленський наголосив, що настав час завершити «деструктивну війну», яку розпочала росія.

Крім цього, Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на жодні нові «Мінські домовленості», оскільки це лише дасть росії час перегрупуватися та посилити свої війська для нової атаки.