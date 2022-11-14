Генштаб: Окупанти планують евакуювати населення Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного

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Російські окупанти хочуть розпочати евакуацію мешканців трьох міст Луганської області через складну гуманітарну ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

За інформацією військового командування України, вивезти все цивільне населення окупанти хочуть із Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного. При цьому в Генштабі зазначають, що «евакуювати» українців будуть углиб тимчасово окупованої території.

Також Генштаб має інформацію, що військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих із терміном виконання замовлення до 31 грудня цього року.