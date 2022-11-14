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США розширили санкції проти росії. У переліку — ще 28 людей

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Сполучені Штати Америки розширили санкції проти росії. В оновленому переліку — ще 28 людей та 14 компаній з рф.

Про це Міністерство фінансів США оголосило 14 листопада.

Зокрема, санкції запровадили щодо: