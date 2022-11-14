США розширили санкції проти росії. У переліку — ще 28 людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сполучені Штати Америки розширили санкції проти росії. В оновленому переліку — ще 28 людей та 14 компаній з рф.
Про це Міністерство фінансів США оголосило 14 листопада.
Зокрема, санкції запровадили щодо:
- Мурада Алієва — власника інвесткомпанії Bonum Capital;
- родичів Сулеймана Керімова (має тісні звʼязки з режимом путіна і рамзаном кадировим): сина Саїда Керімова, доньки Аміни Керімової, доньки Гульнари Керімової та дружини Ферюзи Керімової;
- Нарімана Гаджиєва — близького родича Керімова.