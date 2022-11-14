Біонічна рука від української компанії увійшла до списку топвинаходів року за версією Time

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Біонічна рука від українського стартапу Esper Bionics увійшла до рейтингу найкращих винаходів 2022 року за версією журналу Time.

«Завдяки прогресу в області штучного інтелекту та цифрової обробки сигналів протез руки Esper Bionics є першим хмарним роботом-протезом на базі штучного інтелекту, який з часом стає розумнішим», — йдеться в описі винаходу.

Зазначається, що пристрій має до 24 переносних датчиків, які виявляють і обробляють м’язову активність і мозкові імпульси, а машинне навчання на платформі Esper дозволяє руці з часом діяти більш «інтуїтивно». «Найважливішою технологією, розробленою в найближчі 30 років, буде електроніка всередині людського тіла», — каже генеральний директор і співзасновник Esper Bionics Дмитро Ґазда.