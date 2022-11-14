Путін підписав указ, який дозволяє призивати у війська рф іноземних громадян

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Президент росії путін підписав указ, яким дозволив призов у війська рф іноземних громадян.

Відповідний указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Документ вносить зміни у порядок проходження військової служби від 1999 року. Згідно із змінами, тепер військову службу можуть проходити громадяни, які мають підданство іноземної держави або дозвіл на проживання чи інший документ, підтверджуючий право громадянина на проживання на території іноземної держави.

Також указ путіна визначає порядок проходження іноземцями військової служби у лавах ЗС рф у мирний час і порядок підписання контракту.

Фактично цим указом путін дозволив призивати у війська як іноземців, так і росіян, які мають посвідки на проживання у інших країнах.