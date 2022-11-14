У Києві зимові канікули в школах триватимуть місяць

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У Києві зимові канікули у школах триватимуть місяць — від 26 грудня 2022 року до 27 січня 2023 року.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, школярі вирушать на канікули за графіком. Але відпочинок дітей подовжать. Протягом зимових канікул школи опалюватимуть мінімально — лише для підтримки системи. Вчителі, за бажанням, на цей час можуть піти в оплачувану відпустку.

«У випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву», — зазначив Кличко.

За його словами, навчальний рік у київських школах триватиме до 1 липня.