Повітряні сили: Росія відчуває дефіцит ракет, тому поки що не завдає масованих ударів

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Російська армія відчуває дефіцит своїх крилатих та балістичних ракет і не встигає їх поповнювати. Тому поки що не вдається до масованих ударів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що минулого тижня росіяни не вдавалися до масованих ударів і майже не застосовували крилаті ракети та іранські дрони Shahed-136.

«Очевидно, що противник не може дозволити собі завдавати масованих ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит озброєння. Це стосується і «Іскандерів», і ракет Х555, Х101, а також «Калібр», особливо «Калібрів», — сказав Ігнат.

Він розповів, що росіяни у жовтні запустили усього до 15 ракет «Калібр». Вони не встигають поповнювати свої запаси.

Водночас окупанти вже вивели у Чорне море носії таких ракет, тому удари можливі.