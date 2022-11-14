Велика Британія виділить £5 мільйонів на відновлення енергосистеми України

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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про виділення £5 мільйонів на відновлення зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та міністр енергетики України Герман Галущенко 14 листопада мають підписати угоду про переказ до Фонду енергетичної підтримки України перших £5 мільйонів із запланованих £10 мільйонів.

Нещодавно Велика Британія також надала £7 мільйонів на купівлю понад 850 генераторів для українських соціальних обʼєктів. Ще £5 мільйонів витратять на убезпечення цивільного ядерного сектора.

Крім того, Велика Британія надала гарантію в розмірі $50 мільйонів для фінансування державного енергопостачальника України «Укренерго» через Європейський банк реконструкції та розвитку.