Викрадач херсонського єнота обіцяє повернути всіх тварин до зоопарку

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Директор парку левів «Тайган» та зоопарку «Казка», кримський бізнесмен Олег Зубков заявив, що тварин, яких вивезли з Херсону, обовʼязково повернуть до українського обласного центру. І єнотів також.

Про це пише «Крим.Реалії».

Він каже, що не викрадав тварин, а, навпаки, намагався врятувати їх. Свої дії Зубков називає «тимчасовим утриманням херсонських улюбленців».

«Я поверну їх одразу, як тільки влада Херсону дасть команду, що може їх прийняти. Ще три павичі, ще два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та віслюк Даша», — перерахував Зубков, додавши, що має намір повернути тварин «у повному складі».

Доля єнота з Херсонського зоопарку зацікавила багатьох користувачів мережі після допису російської пропагандистки Анни Долгарьової, яка хизувалася, що, тікаючи з Херсону, її товариш встиг украсти єнота.