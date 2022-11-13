У Словенії вперше в історії президентом обрали жінку

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У Словенії вперше в історії на президентських виборах перемогла жінка. Адвокатка Наташа Пірц Мусар набрала понад 53,8% голосів у другому турі.

Про це пише Reuters.

Місцева виборча комісія підрахувала вже понад 86% голосів. За її даними Наташа Пірц Мусар випереджає свого опонента, колишнього міністра закордонних справ Анже Логара. Той набрав трохи понад 46% голосів.

Пірц Мусар раніше була журналісткою, але потім стала відомою адвокаткою. Вона фокусується на питаннях прав людини, зокрема права на інформацію. У 2004—2014 роках вона була уповноваженою з питань доступу до публічної інформації.

Також свого часу Пірц Мусар була адвокаткою колишньої першої леді США Меланії Трамп, коли та позивалася на таблоїди через наклеп.

Посада президента у Словенії переважно церемоніальна, але він є головнокомандувачем збройних сил, а також призначає кількох найвищих посадових осіб, зокрема голову центрального банку. Більшість кандидатур має затвердити парламент.