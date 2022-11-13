У Стамбулі стався вибух на одній із центральних вулиць, є загиблі та поранені

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У турецькому місті Стамбул стався вибух на одній із центральних вулиць біля площі Таксім. Щонайменше 11 людей отримали поранення.

Про це пише Anadolu.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та медики. Попередньо розглядається версія теракту, який вчинив терорист-смертник.

Губернатор Стамбулу підтвердив, що внаслідок вибуху є загиблі та поранені. Але точної кількості там поки не називають.

Згодом місцева влада підтвердила, що внаслідок вибуху загинули четверо людей, ще 38 отримали поранення.