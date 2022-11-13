У Єгипті автобус впав у канал — загинула 21 людина

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Reuters

У Єгипті автобус впав у канал у районі дельти річки Ніл. У результаті загинула щонайменше 21 людина. Серед загиблих троє дітей.

Про це пише Associated Press.

Згідно із заявою Міністерства охорони здоровʼя Єгипту, аварія сталася у провінції Дакахлія, приблизно за 100 кілометрів на північний схід від Каїру.

Reuters

Начальник поліції Мохамед Абдель Хаді сказав, що водій міг втратити контроль над керуванням. За даними правоохоронців, автобус перевозив приблизно 35 людей.