На Землю повернувся безпілотний космічний літак на сонячних батареях. Він провів на орбіті 908 днів

Новини

AP

Безпілотний військовий космічний літак США 12 листопада повернувся на Землю після рекордних 908 днів на орбіті.

Про це пише Associated Press.

Попередня орбітальна місія цього космічного апарата тривала 708 днів.

«З моменту першого запуску X-37B у 2010 році він побив рекорди та надав нашій країні неперевершені можливості для швидкого тестування та інтеграції нових космічних технологій», — сказав старший віцепрезидент Boeing Джим Чілтон.

Вперше на космічному літаку розміщувався службовий модуль, який проводив експерименти для Науково-морської дослідницької лабораторії та Академії ВПС США. Перед тим як зійти з орбіти, модуль відокремився від корабля, щоб убезпечити посадку.

Загалом космічний літак X-37Be пролетів понад 2 мільярди кілометрів та пробув у космосі 3 774 дні.