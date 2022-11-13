Війська росії обстріляли з «Градів» дві громади Дніпропетровщини. Є поранені
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- Анна Холоднова
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Facebook / Валентин Резніченко
Вночі проти 13 листопада війська рф обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
По Нікополю вдарили майже 40 снарядів. Поранення отримали дві жінки — 46 та 82 років, їх відправили до лікарні. Зараз пацієнтки перебувають у стані середньої тяжкості.
Обстріл пошкодив понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач. Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі — у квартирі та у приватному подвірʼї. Згодом рятувальники загасили вогонь.
Від обстрілу постраждали також місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.
У Марганецькій громаді обстріл зачепив приватні будинки, люди не постраждали.