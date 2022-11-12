«Укренерго»: У Києві та восьми областях почалися аварійні відключення світла
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Lukas Bato / Unsplash
У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях почалися аварійні відключення електроенергії.
Як повідомляє «Укренерго», учорашні російські атаки на енергоінфраструктуру призвели до зростання навантаження на електромережу. Фахівці працюють над усуненням наслідків. Після стабілізації ситуації у вказаних областях діятимуть планові відключення світла.
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