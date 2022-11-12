Вихідні в Україні пройдуть без опадів і з комфортною температурою

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Vicky T / Unsplash

Синоптики прогнозують вихідні без опадів, з комфортною температурою і подекуди сонячною погодою.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

Погода в суботу 12 листопада

У всіх західних, південних і центральних областях України встановиться температурна єдність — термометри тут покажуть +10…+12 °С. У Чернігівській та Сумській областях очікується до +9 °С. Найпрохолодніше буде на сході країни — максимум до +8 °С.

У Львівській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях буде похмуро, але без опадів, у решті регіонів — мінлива хмарність.

Погода в неділю 13 листопада

У неділю на півдні, сході та в центрі України повітря прогріється до +12…+13 °С, у північних регіонах — до +10…+11 °С. На Луганщині, у Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях очікується до +9 °С, в Івано-Франківській та Чернівецькій — до +7 °С.

В Івано-Франківській, Чернівецькій, Чернігівській, Волинській, Рівненській областях буде похмуро, але без опадів.

Погода в понеділок 14 листопада

Найприємнішою погода на початку тижня буде на Одещині, де очікується до +12 °С. На сході країни, у Львівській, Чернігівській та Полтавській областях небо буде ясним, а стовпчики термометрів покажуть від +5 до +9 °С. На Волині, у Житомирській та Івано-Франківській областях небо затягне хмарами, але опадів теж не передбачається.