United24 за перший день збору на флот морських дронів отримала кошти на три таких безпілотники

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Протягом доби після запуску президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі збору коштів на морські дрони вдалося зібрати на три таких пристрої.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На перший дрон через платформу UNITED24 зібрали менш ніж за годину. Він отримає назву «Херсон». На другий дрон кошти зібрали мешканці Литви з ініціативи журналіста Андрюса Тапінаса. Кошти для третього дрона зібрали українські IT-компанії Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Назви для цих дронів оберуть самі жертводавці.

Раніше Володимир Зеленський оголосив про формування спеціального морського флоту. Україні потрібно 100 морських дронів. Вартість одного — 10 мільйонів гривень. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.