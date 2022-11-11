Генштаб: У районі Енергодару ЗСУ знищили командний пункт окупантів — загинули близько 50 росіян

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У районі окупованого Енергодару в Запорізькій області українські військові вдарили по пункту управління окупаційної армії, знищивши 50 окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.

«В районі міста Енергодар уражено пункт управління ворога — загинуло понад 50 окупантів, а більш як 40 — поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52», — йдеться у зведенні.

Також у результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у Червоному Маяку Херсонської області понад 30 окупантів загинули, знищено 2 танки та 4 вантажівки. В районі Дніпровки Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8.