Голова ОВА: На Донеччині з початку вторгнення загинули 1 193 цивільні людини. Але це без урахування окупованих територій
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- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинули 1 193 цивільні людини. Але це дані лише з підконтрольної Україні території.
Про це він заявив на брифінгу в Ukraine Media Center.
Кириленко пояснив, що росіяни наразі знищують усі прифронтові населені пункти. Зокрема, лише в Бахмуті зруйновано понад 60% інфраструктури міста. Окупанти нищать все підряд, не розбираючи: від оборонних споруд до інфраструктури.
За його словами, з початку вторгнення 1 193 цивільні людини загинули та 2 583 отримали поранення. Однак це дані лише з підконтрольної Україні території. Скільки людей загинуло на окупованій Донеччині, а особливо у Волновасі та Маріуполі — наразі невідомо.
- На звільнених територіях Донецької області вже ексгумували 131 тіло, але ця цифра збільшуватиметься, оскільки могили ще знаходять.