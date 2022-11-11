«Укрзалізниця» анонсувала запуск поїзда Прага — Чоп

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НАБУ

«Укрзалізниця» у співпраці з чеськими перевізниками планує запустити поїзд Прага — Чоп. Дату початку курсування цього поїзда оголосять додатково.

Пресслужба також нагадує, що з 11 грудня курсуватимуть поїзди: Відень (Австрія) — Чоп та Кошице (Словаччина) — Чоп.

Крім того, через станцію «Чоп» курсуватимуть такі рейси:

№ 59/60 Київ — Чоп;

№ 749 Київ — Відень;

№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород;

№ 45/46 Ужгород — Харків;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 749/750 Київ — Ужгород;

№ 265/266 Ковель — Ужгород (новопризначений).

Зміна маршруту цих рейсів дозволить мешканцям Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зручно діставатись Чопа, де можна буде пересісти на рейси до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина), Чієрни-над-Тісоу (Словаччина).