The Times: США, Велика Британія та Австралія почали навчання, що імітують війну з росією

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США, Велика Британія та Австралія розпочали двотижневі спільні навчання, під час навчань імітується вторгнення росії до Європи.

Про це повідомляє The Times.

Навчання відбуваються на американській військовій базі Форт-Ірвін у пустелі Мохаве (Каліфорнія). У першій частині навчань імітується конфлікт, що спалахує в Тихому океані. Другий етап імітує сухопутну війну в Європі. У тексті наголошується, що обидві події відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах із Китаєм та росією. У 2023 році аналогічні навчання планують провести в Європі.

До навчань залучили 4,5 тисячі військовослужбовців, вони відпрацюють нові тактичні прийоми, взяті з досвіду Збройних сил України. У тексті наголошується, що відкритий ландшафт пустелі схожий на рівнинну територію українських степів. Джерело видання, яке бере участь у навчаннях, розповіло, що війна в Україні показала певні зміни під час бойових дій, зокрема активне використання безпілотників.

У межах навчань дрони ідентифікували цілі, а ракети GMLRS обстрілювали ворожі позиції, помічені американськими винищувачами F-35. Крім цього, військові відпрацюють виробництво запчастин у польових умовах на 3D-принтерах, а також технології обробки розвідданих, що збираються безпілотниками, для ухвалення командних рішень.