У Варшаві з фаєрами та прапорами проходить багатотисячний марш до Дня незалежності.

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У столиці Польщі після офіційних заходів за участі військових і влади розпочався багатотисячний марш до 104-го Дня незалежності.

Про це повідомляють RMF24 та Оnet.

Через святкування і марш у Варшаві посилили безпекові заходи, вивели на вулиці додаткові сили поліції, а також перекрили рух транспорту у центрі столиці.

Люди на марш прийшли з фаєрами та національними прапорами. Серед учасників маршу люди різного віку, низка представників політичних партій (як від опозиції, так і від правлячої партії), об’єднань та клубів історичної реконструкції. Останні йдуть у строї гусарів часів Речі Посполитої.

Окремі колони сформували представники лівих та правих організацій разом з ультрас. Поліція розділила їх кордонами. Поки сутичок з поліцією і між активістами не було. Наразі останні обійшлися лиш спаленням символіки опонентів.