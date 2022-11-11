Демократи скоротили відрив у боротьбі за більшість у Палаті представників США. Перевага в Сенаті ще не визначилась
- Автор:
- Софія Телішевська
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Forbesfortune / Pixabay
Демократична партія США скоротила відрив у боротьбі за більшість у Палаті представників, наблизившись до показника в майже 200 місць, натомість республіканцям необхідні ще сім місць, щоб отримати більшість.
За даними підрахунку CNN, наразі республіканці забезпечили собі 211 місць у Палаті представників, а демократи — 198. Загалом у палаті 435 місць, отже, залишається обрати ще 26 осіб.
Для забезпечення більшості в Палаті представників необхідно набрати щонайменше 218 місць. Проте, на думку спостерігачів, демократам уже навряд чи вдасться випередити республіканців у Палаті представників.
При цьому на виборах до Сенату не все так очевидно. Обидві партії гарантовано отримують по 48 місць у Сенаті, але ще у трьох штатах — в Аризоні, Неваді й Алясці — триває підрахунок голосів.
В Аризоні сенатор від штату демократ Марк Келлі збільшив відрив від кандидата від Республіканської партії Блейка Мастерса. За результатами підрахунку 80% голосів вони набирають 51,7% і 46,1% відповідно.
У Неваді за результатами підрахунку 88% голосів кандидат у Сенат від республіканців Адам Лаксальт набирає 49%, а сенатор від Демократичної парії Кетрін Кортес Масто — 48%.
Також ще не визначено сенатора від Аляски, за посаду борються два кандидати від Республіканської партії — Келлі Чібака та чинний сенатор Ліза Меркаускі, тому цей штат у будь-якому випадку залишається за республіканцями.
Вирішальним для визначення більшості в Сенаті може стати другий тур виборів у Джорджії, що відбудеться 6 грудня.
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