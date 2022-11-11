Поки Трамп критикує конкурентів, республіканці шукають нове обличчя партії

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Reuters

Віцегубернатор штату Джорджія від Республіканської партії Джефф Дункан заявив, що після отриманих результатів проміжних виборів Дональд Трамп перестав бути обличчям республіканців. Саме в цьому штаті пройде другий тур виборів, оскільки жоден із кандидатів не отримав більшість голосів. Демократ Рафаель Ворнок набрав 49,4%, а його суперник-республіканець Гершель Вокер — 48,5%.

CNN із посиланням на слова Дункана пише, що Дональда Трампа «звільнили» у вівторок ввечері.

«Комітет з пошуку поставив кілька імен нагору списку, одне з них — Рон Десантіс. Його відзначили за процес переосмислення політики республіканської партії та за вдале керівництво», — повідомив Дункан.

Він також сказав, що кандидату в Сенат від Джорджії республіканцю Вокеру для перемоги у другому турі слід зробити три важливих телефонні дзвінки.

«Зробіть три успішні телефонні дзвінки. Один із них — сказати Дональду Трампу, щоб він не вʼїжджав у Джорджію протягом чотирьох тижнів. Він отруйний, він нічого не зробить, щоб допомогти отримати мандат. По-друге, я б подзвонив Брайану Кемпу і попросив його про допомогу та вибачився за те, що не підтримали його під час праймеріз проти Девіда Пердʼю. І по-третє, я б зателефонував Рону Десантісу та попросив його приїздити до Джорджії якомога частіше протягом наступних чотирьох тижнів. Це був би виграшний рецепт для Гершеля Вокера», — сказав Дункан CNN.

Після цього Дональд Трамп публічно розкритикував губернатора Флориди Рона Десантіса, який може стати претендентом на посаду президента США у 2024 році після переконливої перемоги на проміжних виборах.

Він сказав, що губернатор Флориди — це «політичний легковаговик», який «прийшов до нього у відчайдушному стані», коли балотувався на перший термін у 2017 році.

«У Рона було мало схвалення, погані опитування та не було грошей, але він сказав, що якщо я підтримаю його, він може перемогти. Я також полагодив його кампанію, яка повністю розвалилася», — заявив Трамп.

Більшість кандидатів, яких підтримував Трамп, не отримали бажаного результату на проміжних виборах до Конгресу. Натомість Рон Десантіс, якого Трамп критикує, здобув переконливу перемогу і підвищив ставки як серйозного претендента на посаду президента США.