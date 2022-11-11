Німецький Бундестаг підтримав заклик коаліції до створення спецтрибуналу над росією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Herman / Flickr
Парламент Німеччини (Бундестаг) 10 листопада підтримав пропозицію коаліційного об’єднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) про створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за війну проти України.
Про це повідомляється на сайті Бундестагу.
Документ ХДС/ХСС закликає уряд федеральний уряд Німеччини створити спецтрибунал для послідовної правової оцінки та відповіді на вторгнення росії. Він передбачає, що трибунал буде судити відповідальних за війну з дотриманням міжнародного права.
У документі сказано, що Міжнародний кримінальний суд не може розглядати злочин війни, оскільки ані росія, ані Україна не ратифікували Римський статут та поправки до нього щодо злочину військової агресії.
Наразі пропозиція ХДС/ХСС передана до комітетів для подальшого опрацювання.
- Раніше заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов розповідав, що деякі союзники України серед європейських країн побоюються створювати спецтрибунал і притягувати путіна до відповідальності, оскільки думають, що із чинним лідером рф ще доведеться домовлятися.