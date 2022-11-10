В Іспанії продають ціле покинуте село за €260 тисяч. Там є 44 будинки, школи, церкви та басейн

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bbc.com

В Іспанії за €260 тисяч виставили на продаж покинуте село Сальто де Кастро. Покупець повинен буде ще проінвестувати кошти у повернення його до життя.

Про це повідомляє BBC.

Село розташоване у північно-західній Іспанії біля кордону з Португалією. На його території є 44 будинки, школи й церкви, а також муніципальний басейн, готель та навіть приміщення для проживання громадської варти.

У селі ніхто не живе вже 30 років. Його збудували для родин працівників енергетичної компанії, які будували обʼєкт поруч. Після завершення будівництва вони всі розʼїхалися і в селі майже нікого не лишилося.

У 2000-х роках село придбав інвестор, який планував зробити з нього туристичний курорт, але згодом через економічну кризу відмовився від своїх планів.

Це не перша спроба виставити Сальто де Кастро на продаж. Перший час його намагалися продати за €6,5 млн євро, але тоді охочих віддати таку суму не знайшлося. З часом стан будівель погіршився і ціна всього поселення обвалилася до рівня вартості квартири у Мадриді чи Барселоні. Для того, щоб отримувати із села прибутки, інвестору потрібно буде вкласти щонайменше €2 мільйони.