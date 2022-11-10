Україна та Чехія створять спільний оборонний кластер. Там виготовлятимуть військову техніку та боєприпаси

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Державний концерн «Укроборонпром» та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чехії підписали угоду про створення спільного оборонного кластера.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому»

Угоду підписали 9 листопада. Створення оборонного кластера передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту техніки, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Для реалізації цих планів залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.